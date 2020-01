Barcelona bricht Verhandlungen mit Valencia wegen Rodrigo ab - scheitern Wechsel von Can und Alcacer beim BVB nun?

Am Dienstagabend berichteten Mundo Deportivo, Cadena SER, RAC1 und COPE übereinstimmend, dass der FC Barcelona die Verhandlungen mit dem FC Valencia über einen Transfer von Rodrigo Moreno abgebrochen hätte . Dabei war der Stürmer bereits zum Medizincheck in Barcelona. Doch die Katalanen wollten am Ende die Konditionen für einen Wechsel nicht akzeptieren.

BVB will erst Alcacer abgeben - dann Can holen

Emre Can und Andreas Christensen vor der Rückkehr in die Bundesliga? Was passiert mit Paco Alcacer? Der SPORT BUZZER macht vor dem Endspurt den Transfercheck zu den 18 Bundesliga-Klubs. ©

Das würde im Umkehrschluss - sollte der Can-Wechsel wirklich an Alcacer hängen -, dass der deutsche Nationalspieler doch nicht zum BVB gehen wird. Zwar berichtete Bild am Dienstagabend, dass sich der BVB und Can bereits über einen Wechsel grundsätzlich geeinigt hätten. Doch zwischen Juventus Turin und Borussia Dortmund würde es noch um die Ablöse gehen. Can soll beim BVB einen Vierjahresvertrag unterzeichnen mit rund 10 Millionen Euro brutto, wie die Bild berichtet.