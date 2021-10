Bärenstarkes U21-Debüt: So will Malik Tillmann nun beim FC Bayern zu ersten Einsätzen kommen

Nach seinem starken Debüt bei der U21-Nationalmannschaft mit einem Tor und der Vorlage zum 3:2-Siegtreffer am Donnerstag gegen Israel häuften sich die Glückwünsche bei Malik Tillmann. "Als ich direkt nach dem Spiel auf mein Handy geschaut habe, waren schon die ersten Nachrichten da", berichtete das Offensiv-Talent des FC Bayern am Samstag in einer Medienrunde. Sein Klub-Trainer Julian Nagelsmann gehörte jedoch nicht zu den Gratulanten. "Persönlich hat er mir nicht gratuliert, aber unser Co-Trainer Xaver (Zembrod, d.Red.) hat mir geschrieben", berichtete der 19-Jährige auf SPORTBUZZER-Nachfrage. "Aber ich gehe davon aus, dass der Trainer sich das Spiel auch angeschaut hat und die beiden sich abgesprochen haben, dass Xaver sich meldet, weil ich mit ihm engeren Kontakt habe." Anzeige

Erst Ende September hatte Tillmann beim Rekordmeister seinen ersten Profivertrag (bis 2024) unterschrieben. Das sei für ihn zwar "eine sehr schöne Sache, aber das heißt noch nichts. Der Weg ist noch weit und ich muss auch noch viel an mir arbeiten." Nagelsmann hatte über den gebürtigen Nürnberger gesagt, er müsse manchmal ein bisschen mehr "Drecksack" sein. Darauf angesprochen meint der Angreifer: "Fast jeder weiß, dass ich eher ein ruhiger Typ bin und mehr aus mir rauskommen muss. Vor allem auch auf dem Platz, das ist sehr wichtig. Und das versuche ich in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten umzusetzen."

Einen Einsatz für die Profis hat er bereits absolviert. In der ersten Runde des DFB-Pokals gegen den Bremer SV (12:0) durfte er eine Halbzeit ran, erzielte auch gleich ein Tor. Auf seine ersten Bundesliga-Minuten, muss er allerdings noch warten. "Ich hoffe natürlich, dass meine Chancen besser geworden sind", so Tillmann, der nach eigener Aussagen am liebsten als Zehner spielt, nach seinem überzeugenden Auftritt im DFB-Trikot und erklärt den Plan für die kommenden Wochen: "Man muss sich auch im Verein immer wieder zeigen, im Training beweisen und auf seine Chance warten. Das tue ich gerade, und ich werde die Chance nutzen, wenn ich sie bekomme."

Auch unter Nagelsmanns Vorgänger Hansi Flick stand Tillmann schon im Profi-Kader. Bei Nagelsmann soll es nun auch mit den Einsätzen klappen. Über den Unterschied der beiden Trainer sagte er: "Im taktischen Bereich sind wir nochmal ein Stück besser geworden, ein Stück variabler und flexibler als unter Hansi."

Um den Durchbruch bei den Profis zu schaffen, orientiert sich der jüngere Bruder von Greuther Fürths Timothy Tillman an zwei Top-Stars. Mit dem einen trainiert er täglich zusammen: Robert Lewandowski. "Die Zahlen bei Lewy sprechen für sich. Man kann sich von ihm vieles abschauen: der Ehrgeiz, die Professionalität. Er versucht immer das Beste zu leisten, gibt immer 100 Prozent", so Tillmann über den amtierenden FIFA-Weltfußballer. "Außerhalb vom FC Bayern schaue ich mir gerne Paul Pogba an. Ich mag seinen Spielstil sehr und schaue mir auch die ein oder andere Sache von ihm ab", schwärmt er von dem französischen Weltmeister.