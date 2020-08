"Ich dachte, ihr wollt aufsteigen?": So reagieren die 96-Fans auf den Transfer von Baris Basdas

Baris Basdas also. Der sechste Sommerneuzugang von Hannover 96 dürfte den wenigsten Fans ein wirklicher Begriff sein. 30 Jahre alt, zuletzt in der zweiten türkischen Liga am Ball und in den vergangenen fünf Jahren bei sieben verschiedenen Vereinen aus der Türkei aktiv - die Skepsis bei den 96-Fans ist groß.

In den sozialen Netzwerken gaben zahlreiche Anhänger der Roten ihre Kommentare zum Transfer ab. Dabei wird deutlich, dass viele in Basdas nicht die erhoffte Verstärkung sehen. Doch es gibt auch Fans, die sich ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl von den Kritikern wünschen. Es wäre falsch, den Neuzugang sofort als Fehleinkauf abzustempeln...