Barne Pernot wechselt zum Drittliga-Aufsteiger SC Verl

Barne Pernot verlässt das Storchennest und wechselt zum Drittliga-Aufsteiger SC Verl. Der 21-jährige Mittelfeldspieler, der auch in der Innenverteidigung spielen kann und am Wintertrainingslager der KSV-Profi im spanischen Oliva Nova teilgenommen hat, unterschreibt bei den Ostwestfalen einen ligaunabhängigen Zwei-Jahres-Vertrag. Pernot absolvierte in der abgebrochenen Saison alle 24 Punktspiele über die volle Distanz für die U23 der Störche in der Regionalliga Nord und steuerte beim 5:2-Sieg gegen Werder Bremen II einen Treffer bei.