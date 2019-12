Barnsley wirft Daniel Stendel Vertragsbruch vor: "Nie die Genehmigung eingeholt"

Zwei Monate nach seiner Entlassung beim englischen Fußball-Zweitligisten FC Barnsley hat der frühere Bundesliga-Profi Daniel Stendel einen neuen Trainerjob in Schottland unterschrieben. Der Erstligist Heart of Midlothian aus Edinburgh teilte mit, dass der 45-Jährige einen Vertrag bis 2022 unterschrieben hat.

Zuvor trainierte Stendel den Barnsley FC in England, mit dem er in die zweite Liga aufgestiegen ist. Jetzt - zwei Monate nach der Entlassung - veröffentlichte der Klub ein neuerliches Statement, in dem dem 45-Jährigen Vertragsbruch vorgeworfen wird. Stendel genoss einen hohen Stellenwert bei den Fans. Der Verein will die Fans nun über das überraschende Aus aufklären. "Für den Verein ist es wichtig, dass unsere Fans ein Bild davon haben, was in ihrem Klub passiert", heißt es dort.