Transfer von Bas Dost zu Eintracht Frankfurt: Das sagt Trainer Adi Hütter

Vor dem wichtigen Hinspiel von Eintracht Frankfurt in den Europa-League-Playoffs bei Racing Straßburg ( 20.30 Uhr/NITRO ) hat sich Trainer Adi Hütter über den bevorstehenden Transfer von Bsa Dost geäußert. "Wir hoffen natürlich, dass es über die Bühne geht" , sagte der Österreicher am Donnerstag im Gespräch mit dem TV-Sender RTL. "Bis dahin können wir aber nur spekulieren."

Hütter ist offensichtlich begeistert von Dost. "Was ihn auszeichnet ist, dass er unglaublich viel Erfahrung hat, dass er die Bundesliga kennt", sagte der SGE-Trainer . In seiner Zeit beim VfL Wolfsburg (2012 bis 2016) habe der Niederländer gezeigt, "dass er für Tore gut ist". In 117 Spielen für die "Wölfe" erzielte der Angreifer 48 Treffer. "Er hat auch eine tolle Statistik bei Sporting" , betonte Hütter.

Hütter über Dost: "Weiß, wo das Tor steht"

Entgegen der Hoffnung von SGE-Sportvorstand Fredi Bobic konnte der Transfer von Dost noch nicht vor der Partie in Straßburg vollendet werden. Doch spätestens am Wochenende soll der Wechsel fix sein. Gegenüber Sky bestätigte Bobic, dass nur noch Details zu klären sind - fügte allerdings hinzu: „Mit Sporting ist es nie einfach."

Zoff zwischen Sporting und Dost verzögert Transfer

Zuvor hatte es öffentlich ausgetragene Differenzen zwischen Sporting und Dost-Berater Gunther Neubauer von der Agentur Think Forward gegeben. Die Lissaboner behaupteten, dass „kurzfristige finanzielle Forderungen des Spielers“ den Wechsel an den Main noch verhindern könnten. Neubauer entgegnete daraufhin in einer Stellungnahme, über die der SPORTBUZZER zuerst berichtet hatte: "Die Behauptung des Klubs, der Spieler oder wir als Agentur hätten nun im Zuge der Verhandlungen über einen Transfer zu Eintracht Frankfurt in letzter Minute neue Forderungen gestellt, ist schlichtweg falsch."