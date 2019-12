Überraschende Rückkehr: Stürmer Bas Dost bei Eintracht Frankfurt vorzeitig wieder im Training

Überraschend ist Stürmer Bas Dost bei Eintracht Frankfurt am Freitag wieder ins Mannschaftstraining zurückgekehrt. "Das ist schon eine unerwartete Kehrtwende", sagte Eintracht-Trainer Adi Hütter vor dem Bundesliga-Spiel am Sonntag (18.00 Uhr/Sky) beim FC Schalke. Bisher war er davon ausgegangen, dass der Niederländer bis Ende des Jahres ausfallen würde. Nach dem Auswärtsspiel in Gelsenkirchen stehen bis zur Winterpause noch die Partien gegen den 1. FC Köln und beim SC Paderborn auf dem Programm. "Wenn es bei Bas Dost für die letzte Woche noch reichen sollte, wäre es für uns alle natürlich eine erfreuliche Nachricht", meinte Hütter.