Winter-Transfer von Eintracht-Profi Bas Dost zu FC Brügge? Sturm-Routinier vor Abschied aus Frankfurt

Nun könnte alles ganz schnell gehen: Bas Dost steht unmittelbar vor einem Wechsel von Eintracht Frankfurt zum FC Brügge! Das berichtet die niederländische Zeitung AD. Schon im vergangenen Sommer hatte der 31 Jahre alte Angreifer die Hessen in Richtung Brügge verlassen wollen. Seinerzeit scheiterte der Deal vor Ablauf der Transferfrist - doch im zweiten Anlauf scheint der Wechsel zu klappen. Bei seinem neuen Klub, wo er in der Rückrunde sogar Europa League spielen könnte, soll er dem Bericht zufolge einen Vertrag über anderthalb Jahre erhalten. Brügge schied in der Champions-League-Gruppe mit dem BVB als Dritter aus. Anzeige

In der Hinrunde absolvierte Dost insgesamt 13 Pflichtspiele für die Eintracht. Dabei erzielte der niederländische Stürmer fünf Tore und bereitete drei weitere Treffer vor. Vor allem in den vergangenen Partien setzte Trainer Adi Hütter in der Offensive allerdings auf eine Dreierreihe um André Silva mit wechselnden Partnern (Aymen Barkok, Daichi Kamada, Amin Younes). Dost kam nur noch als Joker zum Einsatz.

Dost in Frankfurt nicht immer glücklich Dass der ehemalige Stürmer des VfL Wolfsburg seit seinem Wechsel von Benfica Lissabon zur Eintracht im Sommer 2019 nicht immer zufrieden war, ist am Main kein Geheimnis. Daher waren auch die Transfer-Gerüchte im schwierigen Corona-Sommer schon lauter geworden. Da Dost aber in seiner ersten Saison bei der SGE von einer langwierigen Verletzung gestoppt worden war, hatte er einen zweiten Anlauf versucht. Die Zeichen stehen jetzt aber dennoch auf Abschied. Sein Vertrag in Frankfurt läuft allerdings noch bis 2022, sodass eine Ablösesumme fällig werden würde. Die Eintracht zahlte vor anderthalb Jahren rund sieben Millionen Euro für Dost.