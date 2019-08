Perfekt! Bas Dost wechselt zu Eintracht Frankfurt: "Bin Stürmer, der es liebt, Tore zu schießen"

Alles klar mit Bas Dost! Eintracht Frankfurt hat die Verpflichtung des Angreifers von Sporting Lissabon bekannt gegeben. Am Dienstag vermeldeten die Adler nach langwierigen Verhandlungen , dass der 30-Jährige einen Vertrag bis 2022 unterschrieb. Über die Ablösesumme für Dost gibt es unterschiedliche Berichte. So soll sie der portugiesischen Zeitung A Bola bei etwa sechs Millionen Euro liegen. Inklusive Bonuszahlungen kann die Ablöse demnach noch auf acht Millionen Euro ansteigen. Die Bild schreibt von 7,5 Millionen Euro, die Frankfurt an die Portugiesen überwiesen hat.

Bobic lobt Statur und Treffsicherheit des Frankfurt-Neuzugangs

"Uns war es nach dem Abgang von Sebastien Haller wichtig, einen adäquaten Ersatz zu finden, der bestenfalls sogar schon über große Erfahrung verfügt und gleich in der Lage ist, uns zu helfen", erklärte Eintracht-Boss Fredi Bobic in einer Vereinsmitteilung. "Bas erfüllt dieses Format und kennt die Bundesliga. Er ist mit seiner Statur und Treffsicherheit ein wichtiger Baustein in unserem Kader. Seine Trefferquote ist sehr stark und natürlich wünschen wir uns, dass er auch für uns so torgefährlich in Erscheinung tritt."