Eintracht-Boss Bobic sauer wegen Transfer-Poker um Bas Dost: "Eine nervige Geschichte"

Keine Lösung im Kampf von Eintracht Frankfurt um Bas Dost - das Transfer-Tauziehen mit Sporting Lissabon um die Dienste des Mittelstürmers geht in die nächste Runde. Noch immer ist nicht klar, ob Dost wirklich an den Main wechseln kann. In Frankfurt scheint man sich mittlerweile für den Ernstfall zu wappnen - heißt, auch für den Fall zu planen, dass der Weg des 30-jährigen Ex-Wolfsburgers doch nicht zur Eintracht führt.

Bobic nimmt Dost in Schutz: "Es hat weniger mit dem Spieler zu tun"

Ärger zwischen Bas Dost und Noch-Klub Sporting Lissabon

Nachdem Dosts aktueller Arbeitgeber Sporting mitgeteilt hatte, dass „kurzfristige finanzielle Forderungen des Spielers“ einen Wechsel noch verhindern würden, meldete sich daraufhin am Dienstagnachmittag die Dost-Seite zu Wort. "Wir sind verwundert darüber, in welcher Art und Weise Sporting seinen Spieler Bas Dost, den besten Torjäger der letzten drei Jahre, in einem Statement öffentlich verunglimpft", hieß es in einer Mitteilung der Berater-Agentur Think Forward, die dem SPORTBUZZER vorliegt.