Basaksehir Istanbul gegen RB Leipzig live im TV und Online-Stream sehen

In kaum einer Champions-League-Gruppe geht es enger zu als in der Staffel H. RB Leipzig gastiert am Mittwochabend als Tabellendritter bei Basaksehir Istanbul. Das Ziel der Sachsen: die K.o.-Runde. Eine Mammutaufgabe. Weil die Sachsen den direkten Vergleich gegen das aktuell punktgleiche Paris Saint-Germain auf Platz zwei verloren (2:1, 0:1), ist das Weiterkommen an Siege geknüpft . Die türkischen Vertreter sind derzeit Letzter, haben drei Zähler auf dem Konto, könnten mit einem Sieg zumindest noch die Chance auf Platz drei und damit auf die Europa League wahren.

Das wollen die Leipziger jedoch mit aller Macht verhindern. Nach dem grandiosen Halbfinaleinzug in der vergangenen Saison, will sich das Team von Julian Nagelsmann nicht schon in der Gruppenphase aus der Königsklasse verabschieden. Ein mögliches Erfolgsrezept hat Spielmacher Emil Forsberg ausgemacht: "Wir müssen mutig spielen und an uns selbst glauben. Dann ist alles möglich. Wir fliegen dahin, um zu gewinnen." Auch wenn die Aufgabe schwer wird: "Wir haben immer noch hohe Chancen, weiterzukommen. Natürlich müssen wir beide Spiele gewinnen. Wir bringen viel Positives mit und wollen in Istanbul gewinnen."