Basdas als Schwachstelle: Wie sich Kocak mit der 96-Dreierkette vercoacht hat

Heidenheims Trainer Frank Schmidt hatte nach dem Spiel richtig erkannt, dass Heidenheim zur Pause „viel höher hätte führen müssen“. Das lag zum einen an den Totalausfällen bei 96 wie Bijol und Baris Basdas. Zum anderen am Plan, mit dem Trainer Kenan Kocak dicht machen wollte nach dem Ausfall von Torwart Michael Esser. Er stellte einen Verteidiger mehr hinten auf.

Hendrik Weydandt ist ja auch nicht aus Holz. Ein Wandspieler vielleicht, aber ein Stürmer aus Fleisch und Blut. In der 33. Minute ging sein Puls auf 180. „Jaka, komm!“, schrie er seinem Mitspieler Bijol zu. Aber Jaka kam nicht. Weydandts Klatschball landete bei einem Heidenheimer statt bei Bijol. Stattdessen wurde 96 an die Wand gespielt. Die Szene mit dem Slowenen ist nur ein Detail, das erklärt, warum 96 nun tief im Abstiegskampf der 2. Liga steckt.

Vercoacht und zugenäht: Die Umstellung von einer Abwehrkette mit drei auf eine mit vier Mann ging völlig schief. Wie dann so ziemlich alles danebenging beim Gegentreffer in der 20. Minute.

Aber: „Wir haben nicht so viele Möglichkeiten.“ Bijol musste also spielen, obwohl er völlig außer Form ist. Das gilt auch für Patrick Twumasi, der wild stürmte, aber auch zwei Chancen aus 17 Metern vergab. Oder Kingsley Schindler, der den Ball an- und mitnahm, als handele es sich um einen Flummi. Dazu Basdas und der schwache Falette – die Transfers aus dem Sommer ziehen 96 runter. Wiederholt die einzige Ausnahme: Niklas Hult.

Hult als einziger Hoffnungsschimmer

Hult hatte bis zur 52. Minute als Einziger überhaupt 96-Chancen. Twumasi zog zweimal ab, Florent Muslija ebenfalls aus der Distanz. 96 hatte zehn Torschüsse drüber oder daneben gefeuert, die meisten in der besseren zweiten Hälfte. Schüsse aufs Tor? Null. Ein Armutszeugnis für die Offensive.

Die Defensive bekam 96 mit der Umstellung zur Viererkette in den Griff. Damit zeigte Kocak selbst, wo sein eigener Fehler lag. In der zweiten Hälfte habe 96 dann „ein Riesenspiel“ gemacht, sagte er. Diese Einschätzung muss man nicht teilen. Die optische Überlegenheit in der zweiten Hälfte ist aber das Einzige, was Hoffnung macht im Abstiegskampf – und für die Partie morgen gegen Bochum.