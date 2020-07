Baseball-Liga MLB eröffnet Saison - Spieler protestieren mit Kniefall gegen Rassismus

In den beiden ersten Partien der um Monate verzögerten Saison in der US-Liga MLB haben auch die Baseball-Teams mit Gesten gegen Rassismus protestiert. Am Donnerstag (Ortszeit) gingen die Spieler vor dem Beginn jeweils nahezu geschlossen auf ein Knie und hielten dabei ein langes schwarzes Stoffband. Vor der Niederlage von Titelverteidiger Washington Nationals gegen die New York Yankees standen die Baseball-Profis für die Nationalhymne wieder auf. In Los Angeles beim Duell der Dodgers gegen die San Francisco Giants knieten einige Spieler aus beiden Teams auch während der Hymne in den wegen der Corona-Krise leeren Stadien.