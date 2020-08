Baseballer der Wolfsburg Blackbirds starten mit Doppel-Kantersieg

Lange Pause, endlich ging es am Wochenende für die Wolfsburg Blackbirds wieder "Back to Business" - also zurück an die Arbeit -, das ist das Saison-Motto der Verbandsliga-Baseballer des VfB Fallersleben. Und wie die Blackbirds zurück an die Arbeit gingen! Die ersten beiden Saison-Spiele (Hin- und Rückspiel wird in dieser Spielzeit direkt an einem Tag gespielt) gegen Hevensen/Alfeld gewannen die Fallersleber deutlich mit 16:6 und 16:3.

Beide Partien hätten sogar noch höher enden können, doch die sogenannte 10-Run-Regel, bei der die Spiele bei einer Führung von zehn oder mehr Punkten schon früher beendet werden, stoppte die Blackbirds in beiden Partien.

„Wenn man bedenkt, dass es die ersten beiden Spiele nach einer langen Pause für uns waren, können wir insgesamt sehr zufrieden sein“, resümierte Steffen Bohr, First Baseman und Teamsprecher der Blackbirds nach dem Saisonauftakt. „Viele Rädchen in unserem Spiel haben schon wieder recht zuverlässig gegriffen." Die Blackbirds konnten sich in beiden Duellen vor allem auf ihre Defensive verlassen - mit Leonardo Puello und Leon Geffers kamen dazu beide Starting-Pitcher gut in die Saison.