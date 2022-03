Basis vor Ort hat keine Illusionen vor Wahl des neuen DFB-Präsidenten: "Ich erwarte nichts"

Leipzig. Den Sumpf aus Korruption und Kungelei trocken legen. Die Interessen von Amateuren und Profis vereinen. Eigentlich: ein Neuanfang auf allen Ebenen. Die Erwartungen an jeden neuen DFB-Präsidenten sind quasi deckungsgleich. In der jüngeren Vergangenheit sind alle Verbandsbosse krachend gescheitert, dieser Rolle auch nur annähernd gerecht zu werden. Kann einer der beiden jetzigen Kandidaten die Kurve kriegen? Funktionäre von heute und einst aus Sachsen sind sehr skeptisch, dass sich tatsächlich etwas ändern wird.

Klarer Schnitt und Ende des Machtgerangels

„Die Basis hat ganz schön gelitten, hat wenig Unterstützung seitens des DFB gespürt. Das haben wir in der Regionalliga selbst deutlich erlebt. Unsere Probleme interessieren die Herren an der DFB-Spitze wenig“, sagt Frank Kühne, Vorstandsvorsitzender der BSG Chemie Leipzig. „Zwar wurde immer gesagt, dass sich der DFB für die Amateure und unteren Ligen stark machen will. Gespürt haben wir das nicht – ganz besonders in der Pandemie.“ Der Profibereich habe eine große Unterstützung erlangt, der Amateurbereich sei hinten runtergerutscht. „Für den größten Verband der Welt ist es enorm wichtig, dass sich Leute finden, die sich an der Basis auskennen. Das Machtgerangel muss beendet werden, wir brauchen einen klaren Schnitt, die Kompetenzen sollen klar verteilt werden. Dann haben wir die Chance, vernünftige Reformen zeitnah umzusetzen“, so Kühne weiter.