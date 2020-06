Hygiene-Plan, Modus, Teilnehmer: So läuft das Final-Turnier der BBL - Liga will "zeigen, wie toll Basketball ist"

BBL-Chef Holz verdeutlichte, dass alle Beteiligten „gut präpariert“ seien. Spieler, Trainer und Betreuer begeben sich in Hotelquarantäne nahe des Olympiazentrums der bayerischen Hauptstadt, sind für rund drei Wochen von der Außenwelt abgeschottet. Mitarbeiter der Klubs dürfen live vor Ort sein, sprich: die Spiele in der Halle verfolgen. Direkten Kontakt zur in Quarantäne befindlichen Mannschaft und ihrem Trainer- und Betreuerstab haben sie nicht. Das Hygienekonzept verbietet auch Besuche der Spieler durch Familie und Freunde.

Am Turnier nehmen die Teams teil, die vor der Corona-Pause auf den Rängen eins bis zehn der Tabelle standen. Dies sind Tabellenführer und Ausrichter FC Bayern München sowie die Riesen Ludwigsburg, Alba Berlin, Crailsheim Merlins, EWE Baskets Oldenburg, Rasta Vechta, BG Göttingen, Brose Bamberg, Ratiopharm Ulm und die Frankfurt Skyliners. Die weiteren sieben BBL-Teams haben auf eine Teilnahme verzichtet. Dennoch erkennt Holz „auf keinen Fall ein Sternchen, das die deutsche Meisterschaft 2020 relativiert“.

Gespielt wird zunächst in zwei Fünfergruppen im Modus jeder gegen jeden. Aus jeder Gruppe qualifizieren sich die Erst- bis Viertplatzierten für das Viertelfinale. Ab der K.-o.-Phase gibt es Hin- und Rückspiele, auch im Finale am 26. und 28. Juli. In der Münchner Arena stehen so 35 Spiele in 22 Tagen an, die Finalisten werden letztlich neun Partien absolviert haben. Die Vielzahl an Spielen in kürzester Zeit direkt nach einer langen Wettkampfpause sorgt durchaus für Kritik. Der Frankfurter Profi Akeem Vargas sagte: „Das Verletzungsrisiko ist in meinen Augen relativ hoch.“