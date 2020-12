Kein schöner Jahresabschluss: TKH-Damen verlieren in Freiburg nach 14-Punkte-Vorsprung

So dicht waren die Frauen des TK Hannover lange nicht an einem Erfolg. Doch am Ende reichte es auch bei den Eisvögeln Freiburg nicht. Mit 73:77 ging die letzte Bundesliga-Partie des Jahres verloren, nachdem der TKH zwischenzeitlich schon mit 14 Punkten in Front gelegen hatte. Für die Hannoveranerinnen war es die fünfte Pleite in Folge, für die Breisgauerinnen der erste Sieg nach langer Durststrecke.

Der Start war nach dem ersten Korb des Spieles durch Topscorerin Aliaksandra Tarasava dennoch durchwachsen. Mit 5:12 lag der TKH nach drei Minuten zurück. Doch als das Team von Trainerin Juliane Höhne die Fehler der Freiburgerinnen besser ausnutzte und nach aggressiver Abwehr schnell zu leichten Körben kam, kam auch der Wechsel zur 35:30-Führung zur Halbzeit.