Sie hält wieder die Zügel in der Hand: Juliane Höhne übernimmt bei Bundesligist TKH

Die Basketball-Frauen des TK Hannover haben eine neue Trainerin. Juliane Höhne übernimmt das Bundesligateam. Die 37-jährige gebürtige Hallenserin war zuletzt zwei Jahre Assistenztrainerin in Keltern. „Ich will die Zügel wieder in der Hand halten“, sagt Höhne.

Sie kennt das TKH-Team bestens, hat es in der letzten zweimal „gescoutet“, wie sie sagt. Ab Mitte August wird sie in Hannover sein, Anfang September soll das Training beginnen. „Es war immer schwer, gegen Hannover zu gewinnen. Ich hoffe, dass das auch so bleibt“, betont Höhne, die vor ihrer Zeit in Keltern zwei Jahre Chefcoach in Braunschweig war. In Norddeutschland kennt sie sich gut aus. Neben der A-Lizenz besitzt Höhne verschiedene Fitnesstrainer-Lizenzen.