Basketball-Bundestrainer Gordon Herbert über die Heim-EM, Dennis Schröder und Dirk Nowitzki

Gordon Walter Herbert ist als Basketballreisender gut rumgekommen in seinen 62 Lebensjahren. Der Kanadier trainierte 14 Vereine in sieben Ländern. An diesem Freitag beginnt seine Amtszeit als Bundestrainer und Nachfolger Henrik Rödls, der das Team des Deutschen Basketball-Bundes bei Olympia immerhin bis ins Viertelfinale geführt hatte. Anzeige

SPORTBUZZER: Gordon Herbert, mit dem heutigen Tag sind Sie Basketball-Bundestrainer. Was wird Ihr erster Schritt sein? Gordon Herbert (62): Das Erste ist, mit allen Spielern zu kommunizieren, die eine Chance haben, Deutschland zu repräsentieren. Mit 40, 50 Spielern habe ich bereits gesprochen. 97 Prozent von ihnen haben sich dazu bekannt, ihr Land zu vertreten. Das war eine überwältigende Rückmeldung. Das Zweite ist, zu versuchen, mit den Trainern der Basketball-Bundesliga zu sprechen. Als Drittes wird es darum gehen, so schnell wie möglich in den Verband integriert zu werden, sobald ich in Hagen (Sitz der DBB-Geschäftsstelle, d. Red.) lebe.

97 Prozent der Spieler haben sich "committed", wie Sie sagen. Jemand möchte also nicht weiter für Deutschland spielen? Es gab einen Spieler, der gezögert hat, ob er die Länderspiele im November bestreiten will. Für mich ist es wichtig, mich nur mit den Spielern zu beschäftigen, die sich committed haben. Wir sind nicht in einer Situation, wo wir auf die Hände und Knie fallen müssen, um Leute zu bitten, dass sie spielen. Ich habe kein Problem mit Leuten, die Nein sagen. So ist es einfacher als mit einem Vielleicht.

Sie kennen die Bundesliga (BBL) aus Ihrer Zeit als Vereinstrainer in Würzburg, Berlin und Frankfurt. Wie wichtig ist sie für Ihre Arbeit als Bundestrainer?

Sehr wichtig. Die meisten jungen deutschen Spieler außer Moritz Wagner spielen gerade in der BBL. Verbesserung und Entwicklung sind wichtig. Die BBL-Trainer und ihre Programme haben einen großen Einfluss darauf.

Vorrundenaus bei der WM 2019, Viertelfinale bei den Olympischen Spielen in Tokio. Was ist das wahre Potenzial der DBB-Auswahl? Ich sehe enormes Potenzial. Im vergangenen Jahr haben Henrik Rödl und sein Trainerteam einen fantastischen Job gemacht und eine mannschaftliche Atmosphäre geschaffen. Es zeigt die Wichtigkeit des Teams, was man auch ohne einige seiner besten Spieler erreichen kann. Für diese Gruppe fand ich es eine großartige Leistung, sich für die Olympischen Spiele zu qualifizieren. Teil meines Jobs und unseres Trainerteams ist, auf dem, was Henrik erreicht hat, aufzubauen und weiterzumachen.

Sie wollen zukünftig um Medaillen kämpfen. Ist das schon bei der Heim-EM 2022 realistisch? Das ist jedenfalls meine Ansicht und das, wohin ich diese Gruppe bringen will. Dann geht es darum, die Spieler dazu zu bringen, dass auch sie daran glauben. Mit dem Talent, das wir in Deutschland haben, und der Weiterentwicklung unserer Spieler ist es, glaube ich, ein realistisches Ziel.

Dirk Nowitzki fungiert als Botschafter für die EM im nächsten Jahr. Würden Sie ihn gern in einer Rolle rund um die Nationalmannschaft sehen? Ich denke, seine Präsenz wäre für das deutsche Basketball immer toll. Er ist eine Ikone in Deutschland. Er war nicht nur einer der besten Spieler der NBA, er ist auch ein klasse Mensch. Er ist noch ein viel besserer Mensch als Spieler. Es wäre großartig, ihn irgendwie einzubeziehen.