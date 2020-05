"Wieso keine einfache Runde?": TKH-Boss Battersby in puncto Neustart skeptisch

Die gute Nachricht: Anders als etwa in der Volleyball-Bundesliga hat keine Mannschaft die Corona-Pleite angemeldet, die neue Saison startet wieder mit zwölf Teams. Ob Lauprecht damit gerechnet habe? „Ehrlich gesagt: Nein.“ Das zeige aber, wie nachhaltig und risikoarm die Klubs ihre Finanzen regeln. In den meisten Finanzkonzepten der Teams spielen Zuschauereinnahmen höchstens eine untergeordnete Rolle. Ein Start in Geisteratmosphäre kann sich der Liga-Chef also durchaus vorstellen, wenn denn die Hygienevorschriften umgesetzt werden können.

Fakt ist: Eine Lösung, wie die Basketball-Männer ihre Saison nun zu Ende spielen wollen, ist für die Damen nicht darstellbar. Zehn Männerteams sollen in Turnierform die BBL abschließen – in der Corona-Variante versteht sich. Am Dienstag entscheidet der bayerische Landtag darüber, ob die Teams vom 6. Juni an die Finalrunde in München ausspielen dürfen. Die Kosten gehen in die Millionen. Auch Lauprecht muss gestehen: „Das ist ein wildes Konzept. Für die Sportart Basketball aber wäre das eine gute Lösung mit einer großen Öffentlichkeitswirkung.“

Lieber einfache Runde als gar keine Saison?

Einen solchen Aufwand können sich die Frauen nicht leisten. Viel zu teuer. Also geht die volle Konzentration auf die neue Saison. Der DBBL-Geschäftsführer blickt optimistisch in den September. Aus der Politik sendete unter anderem Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil Signale, für den Bundesliga-Fußball wieder Zuschauer zuzulassen – sofern es die Infektionszahlen natürlich zulassen.

Warum also nicht auch für den Basketball? Rodger Battersby lobt Weils bislang maßvolles Vorgehen. Auf seinen Sport übertragen bringt der TKH-Boss ein neues, kostenreduzierendes Modell in die Diskussion ein. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass es für eine komplette Saison reichen wird. Wieso spielen wir keine einfache Runde ohne Rückspiele?“. In jedem Fall besser als gar keine Saison.