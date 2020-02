Erste Niederlage in EM-Qualifikation: Deutsche Basketballer unterliegen Großbritannien

Die deutschen Basketballer haben in der EM-Qualifikation ihre erste Niederlage kassiert. Drei Tage nach der starken Leistung beim Sieg gegen Frankreich verlor das Team von Bundestrainer Henrik Rödl am Montag in Großbritannien 73:81 (39:40) und zeigte dabei eine enttäuschende Vorstellung. Bester deutscher Werfer in Newcastle war der Ulmer Andreas Obst mit 24 Punkten. Auswirkungen hat die Niederlage aber nicht. Denn Deutschland tritt in der Qualifikation außer Konkurrenz an, weil die Mannschaft als Teil-Gastgeber der Europameisterschaft 2021 bereits qualifiziert ist. Dann findet eine Vorrunde in Köln und die Endrunde in Berlin statt.

Olympia-Teilnahme für Deutschland noch möglich

Zunächst wird es für Deutschland aber im Sommer wieder ernst. Dann will die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes in Kroatien beim Qualifikationsturnier (23. bis 28. Juni) doch noch das Ticket zu den Olympischen Spielen in Tokio lösen. Bei der verkorksten WM in China hatte Deutschland als 18. dieses Ziel meilenweit verpasst. Wegen des Streits zwischen den Verbänden und der Euroleague musste Rödl neben den NBA-Profis um Dennis Schröder in Newcastle auch wieder auf die Spieler aus den Teams in der Euroleague verzichten. Es fehlten damit die Spieler von Bayern München und Alba Berlin.

Das sind die deutschen Spieler in der NBA-Saison 2019/20 Daniel Theis (von links), Dennis Schröder und Maximilian Kleber spielen in der NBA. © Imago Images

Anzeige