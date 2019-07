Deutschland richtet Basketball-EM 2021 aus: So reagieren NBA-Star Dennis Schröder und Co.

Bundestrainer Rödl: „Verdiente“ Heim-EM

Eine von vier Vorrunden des Turniers in zwei Jahren wird in Köln gespielt, die anderen drei Gruppen werden in Tschechien, Georgien und Italien ausgetragen. Die K.-o.-Runde steigt anschließend in der Mercedes-Benz Arena in Berlin. „Es ist toll, dass diese Generation die Chance hat, eine Europameisterschaft im eigenen Land zu spielen“, sagte der 50-jährige Rödl über ein Team, das unter anderem von den NBA-Profis Schröder und Maximilian Kleber sowie Kapitän Robin Benzing angeführt wird. Als Gastgeber ist die DBB-Auswahl bereits für die Gruppenphase qualifiziert.