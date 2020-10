Als Ersatz für Tzokov: TKH-Damen verpflichten kroatische Nationalspielerin

Masics beste Freundin spielt in Deutschland

Masic hatte zuvor sieben Jahre in Italien gespielt, aufgrund der Corona-Krise aber wieder einen Klub in der Heimat bevorzugt. "Ihre beste Freundin, Andrijana Cvitkovic, spielt in Keltern, das wird ausschlaggebend gewesen sein, dass sie sich vorstellen konnte, jetzt nach Deutschland zu wechseln", erklärt Bartsch, die davon ausgeht, dass Masic schon am Samstagabend beim schweren Auswärtsspiel in Wasserburg spielberechtigt ist. Masic ist in der Nacht zu Freitag in Hannover angekommen und trainiert am Freitag bereits zweimal mit dem Team.