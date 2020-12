"Gefühlschaos muss endlich aufhören": TKH-Damen wollen in Marburg gewinnen

In der Halle am Gaßmann-Stadion kennt sie jeden Qua­drat­zen­ti­me­ter. Sie ist in Marburg geboren und hat dort elf Jahre gespielt – noch bis zur vergangenen Saison. „Die letzten vier Jahre war ich jeden Tag in der Halle, nicht selten sogar zweimal am Tag“, sagt Schaake. „Auch die Mannschaft hat sich wenig verändert. Nur drei Spielerinnen und der Coach sind neu“, sagt sie. Kontakte gibt es also noch viele. „Wir unterhalten uns viel – aber über die Taktik im Spiel gegen uns wollte mir doch keine etwas erzählen“, witzelt Schaake.

Ein normales Spiel ist die heutige Basketball-Partie beim BC Marburg mitnichten. Zumindest nicht für Finja Schaake. „Ich würde lügen, wenn ich das behaupten würde“, sagt die 28-jährige Nationalspielerin vom TK Hannover. Denn am Samstag läuft sie um 19 Uhr mit ihren neuen Bundesliga-Mitstreiterinnen vom TKH bei ihren alten Kolleginnen in Marburg auf.

Dass sie nun nicht mehr Marburgerin ist, hatte sportliche und vor allem berufliche Gründe. An der Bismarckschule bekam Schaake, Lehrerin mit der ungewöhnlichen Fächerkombination Chemie, Englisch und Sport, eine Stelle. „Da kann ich Sport und Schule verbinden“, sagt sie. Wohnung, Schule und Trainingshalle liegen in der hannoverschen Südstadt nur wenige Hundert Meter auseinander. Alles wie im beschaulichen Marburg. „Ich habe mich auch hier noch nicht verlaufen – auch wenn Hannover doch um einiges größer als Marburg ist.“ Schaake hat sich auch schon aus der Südstadt hinaus getraut. Die Herrenhäuser Gärten, die Ei­len­rie­de und die Lister Meile hat sie erkundet. „Aber Cafés, essen gehen oder auch am Abend mal weggehen ist ja derzeit nicht möglich“, sagt sie. Da wartet in der neuen Heimat noch viel auf sie.

Dennoch sind die Einschränkungen für sie derzeit nicht so groß. „Ich kann zur Arbeit gehen, wir haben das Glück, dass wir in der 1. Liga unseren Sport betreiben dürfen. Da sind andere im Breitensport viel schlimmer dran“, sagt Schaake. Und auch die heute anstehende Auswärtsfahrt macht ihr keine Sorgen. „Nach Marburg sind es nur drei Stunden. Die Strecke kenne ich. Eine der kürzeren Fahrten für uns“, sagt sie. Die ganz große Wiedersehensfeier fällt jedoch aus. „Freunde, die vielen Helfer im Verein und auch meine Eltern dürfen ja nicht kommen. Und es macht für mich auch keinen Sinn, dass ich noch einen Tag länger bleibe. Schließlich muss ich ja am Montag um 8 Uhr in Hannover in der Schule sein.“

Punkte sollen mit nach Hannover

So fällt auch die Auffrischung im Hessischen aus. „Im Hessischen Rundfunk höre schon manchmal den hessischen Dialekt. Für viele nicht einfach zu verstehen. Aber mir ist das Hochdeutsch in Hannover lieber“, gesteht Schaake. Und natürlich wäre ihr auch lieber, dass die Punkte mit nach Hannover kommen und nicht in ihrer Heimat bleiben. „Unser Gefühlschaos mit sich ständig abwechselnden Siegen und Niederlagen muss endlich aufhören“, sagt sie. Nur darf es nach der Heimpleite gegen Herne nun noch einmal einen Gefühlswechsel geben. „Wir haben das Spiel lange analysiert. Das war echt der Wahnsinn, wie uns die Hernerinnen im­mer wieder die Rebounds weggeschnappt haben“, so Schaake.

Für Samstag haben alle TKH-Spielerinnen Besserung gelobt. Dann kann es auch in der Ferne für die aktuelle Nummer acht der Liga gegen den unteren Tabellennachbarn einen Sieg und damit wieder Anschluss ans obere Drittel geben.