Basketball-Legende Dirk Nowitzki über Job beim Nationalteam: "Meine Zukunft ist in den USA"

Der ehemalige Basketball-Superstar Dirk Nowitzki hat zurückhaltend auf einen möglichen Job beim deutschen Nationalteam reagiert. "Ich höre mir natürlich gerne an, was Gordon Herbert sagt. Aber mein Umfeld ist hier, meine Zukunft ist auch in den USA. Dann wird es schwierig, mich wirklich beim Nationalteam einzubringen", sagte Nowitzki am Montagabend in einer internationalen Medienrunde.

