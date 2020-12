Marc Klesper von den Neustadt Shooters hat große Ziele: "Bundesliga – oder noch höher"

Marc Klesper hat einen großen Traum. „Ich will irgendwann in der Bundesliga spielen – oder noch höher“, sagt der 20-Jährige. Nationalmannschaft oder Euroleague wären da die Möglichkeiten. Doch davon ist Klesper derzeit noch etwas entfernt. Nicht nur, weil die Basketballligen unterhalb der 2. Liga derzeit im Corona-Lockdown sind – auch, weil er mit den TSV Neustadt temps Shooters bisher in der 1. Regionalliga, der vierthöchsten Spielklasse, angetreten ist.

Doch seinen Weg will der gebürtige Bonner machen. In seiner Heimatstadt schaffte er schon mit zwölf Jahren den Sprung in den Landeskader, später in die U16-Nationalmannschaft. „Einige Maßnahmen habe ich dort mitgemacht. Aber leider kein Länderspiel absolviert“, sagt Klesper. Doch der Wille blieb: „Mit 14 war mir klar, dass ich Profi werden will.“ Nach seinem Abitur in Bonn war der Weg nach Neustadt vor knapp anderthalb Jahren absolut konsequent – auch wenn die 1. Regionalliga auf dem Papier „nur“ die vierte Klasse ist. „Neustadt bietet eine gute Grundlage, mich weiterzuentwickeln. Hier habe ich mehr Freiheiten als in einem Team in der 2. Liga Pro B oder gar Pro A. Da säße ich wohl mehr auf der Bank“, sagt der 1,88-Meter-Mann.