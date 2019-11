Basketball: MBC-Stars besuchen Sportunterricht des Leibniz-Gymnasiums

Leipzig. Großes Gewusel im Atrium des Leibniz-Gymnasiums am Montag Vormittag – da können selbst die Basketball-Hünen der Syntainics MBC in der Masse verschwinden. Bereits im sechsten Jahr in Folge besuchte der Bundesliga-Verein aus Weißenfels im Rahmen des Mibrag-Schulprojektes das Gymnasium im Leipziger Zentrum.

Neben den US-Amerikanern Sergio Kerusch, Andrew Warren und Michael Gbinije gab auch Youngster Ferdinand Zylka fleißig Autogramme an die aufgeregten Schüler. Doch nicht nur am Stift legten sich die Basketballer voll ins Zeug, auch ihrer Kernkompetenz sollten sie im Anschluss noch nachkommen: Mit Schülern der sechsten bis achten Klassenstufe gestalteten die vier Profis eine gemeinsame Sportstunde. Nach kurzer Erwärmung ließen die rund 30 Schüler den Hallenboden dröhnen.