MTB Baskets setzen Siegesserie fort - Neustadt temps Shooters gehen unter

Die Männer der MTB Baskets Hannover haben ihre Siegesserie in der 1. Regionalliga fortgesetzt. Sie gewannen in der Uni-Halle ihr erstes Spiel der Rückrunde gegen die TSG Bergedorf mit 72:63. Trotz des mittlerweile sechsten Sieges in Folge bleiben die Baskets noch auf Rang fünf. Doch der Tabellendritte, die Aschersleben Tigers, hat wie die Baskets vier Niederlagen auf dem Konto und ist somit in Reichweite.

Peychinov und Moore überzeugen

Die Baskets dominierten die Partie und lagen zur Pause mit 33:16 klar in Front. Nur im dritten Abschnitt gab es eine spielerische Auszeit. Der Gast glich zum 51:51 aus und lag kurze Zeit später sogar mit 56:55 in Führung. Dass das Spiel jedoch nicht kippte, lag an Angel Peychinov und Devon Lee Moore. Mit zwei Dreiern in Folge zum 68:61 beseitigten sie alle Zweifel.

Baskets-Punkte: Moore (21), Peychinov (14), Mpacko (13), Brauner (9), Braimoh (6), Fichtner (5), Schwarz (4)