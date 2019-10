Vor dem Start in die neue NBA-Saison: Diese deutschen Basketballer sind dabei

Weg mit dem WM-Frust, Start in eine andere Zeitrechnung. Im Jahr eins nach Dirk Nowitzki, der im April nach 21 Jahren bei den Dallas Mavericks seine Karriere mit einem emotionalen Abschied beendet hatte, will die nächste Generation der deutschen NBA-Profis den Fehlschlag mit dem Nationalteam in China möglichst schnell vergessen lassen und im neuen Fokus glänzen. Die erste Saison der besten Basketball-Liga der Welt ohne den Ex-Superstar aus Würzburg seit 1998 ist auch für seine Nachfolger eine ungewohnte Situation.