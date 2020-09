Neustadt Shooters mit neuem Konzept: "Wir setzen voll auf die Jugend"

Anzeige

Die TSV Neustadt temps Shooters setzen alles auf die Karte Jugend. Wenn am 19. September die Saison in der 1. Regionalliga beginnt, dürften die Shooters eines der jüngsten Teams der Liga stellen. Dyon Doekhi und Rishi Kakad sind mit fast fünf beziehungsweise drei Jahren bei den Shooters nicht nur die Dienstältesten im Team, sondern mit ihren 33 Jahren auch die ältesten Spieler der Shooters. Der Rest des 13-köpfigen Kaders ist mindestens zehn, teilweise sogar 15 Jahre jünger. „Wir setzen voll auf die Jugend. Das sind alles große Talente, die sich über viel Spielzeit entwickeln sollen. Für mich mit den beiden Routiniers die perfekte Mischung. Wir werden die Klasse bestimmt halten“, sagt Trainer Lars Buss. Ein Neuer ist allerdings noch älter. Weil Co-Trainer Carsten Göhlich beruflich mehr als bisher eingespannt ist, schaffte er seinen Job bei den Shooters nicht mehr. Sein Nachfolger ist ein alter Bekannter: Tim Benkelberg. Er hatte einst mit seinen Körben entscheidenden Anteil am Aufstieg des TSV von der Oberliga bis in die 1. Regionalliga. Nun will er seine Erfahrung weitergeben. „Das passt. Wir haben die gleiche Idee von Basketball und werden dadurch sehr gut zusammenarbeiten. Tim ist ein echtes Neustädter Urgestein“, sagt der Headcoach.

Klesper und Köster sollen den nächsten Schritt machen Auf dem Feld setzt er auch auf zwei, die schon in der vergangenen Saison der Fraktion Jugend angehörten. Marc Klesper und Jan-Luca Köster haben dort ihre Lehrzeit bestens genutzt. „Nun erwarten wir den nächsten Schritt“, sagt Buss. Dazu kommen fünf Neuzugänge sowie Justus Nitschke und Leo Müller aus der eigenen Jugend. Aus Florida kam der 22-jährige Robert Hill. Der 2,08-Meter-Center nimmt den Platz des nur einen erlaubten Nicht-EU-Spielers ein. „Wir haben einen größeren Center als bisher. Der gibt uns unter den Körben die nötige Präsenz“, sagt Buss. Der 22-jährige Angolaner Fabios Pedro Galiano hat das Basketballspielen in der Jugend in Bremerhaven und Hamburg gelernt. „Er hat Erfahrung in der 2. Liga Pro B und kommt aktuell aus der wohl stärksten 1. Regionalliga West aus Herten zu uns. Ich hatte schon vor drei Jahren mit ihm Kontakt. Nun hat es mit etwas Verzögerung geklappt“, sagt Manager Jan Gebauer über den 2,02-Meter-Flügelspieler. Auch Lawrence Mugagan hatte Gebauer schon vor zwei Jahren auf seiner Liste. Nun ist der 21-jährige Ludwigshafener zu den Shooters gekommen. „Er ist sprunggewaltig und vielseitig einsetzbar“, sagt Gebauer. Wie stark Mugagan ist, musste Shooters-Spieler Köster schon vor fünf Jahren erfahren. Damals schnappte sich Mugagan mit BBA Ludwigsburg im Finale den deutschen Titel in der JBBL – gegen die Dragons Quakenbrück mit Köster. Das Quintett der Neuzugänge komplettieren der 21-jährige Moritz Beckmann vom CVJM Hannover und Nico Teichert (19 Jahre), der auch zum Wirtschaftswissenschaftstudium aus Jena nach Hannover kommt.