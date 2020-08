Basketball-Oberliga: Aufstiegs-Coach verlässt Wolfsburgs bestes Team

Stehr kehrt in den Kader zurück

Mit Christian Stehr wird ein alter Bekannter den Jahn-Kader in der neuen Spielzeit ergänzen. Stehr war in den vergangenen drei Jahren in China. Zudem sind mit Apoorv Thakur, Melvin Hofmann und Maximilian Taege drei Spieler aus der eigenen U16 zu den Herren aufgerückt. Sie hatten sich in der vergangenen Saison für die norddeutsche Meisterschaft qualifiziert, die aufgrund der Corona-Pandemie aber ausgefallen war.