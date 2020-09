Basketball-Oberliga: Wolfsburgs Spektakel von der Dreierlinie

„Wir waren in den ersten Minuten merklich eingerostet“, berichtete Jahn-Sprecher Christian Wessel. Doch mit der Trägheit war nach fünf Minuten Schluss! Insbesondere von der Dreierlinie traf Wolfsburg fast nach Belieben – und sorgte für frustrierte Gäste. So fanden insgesamt 15 Dreier ihr Ziel, davon fünf im letzten Viertel, so dass 40 Sekunden vor dem Ende das Spiel nicht mehr aus der Hand gegeben werden konnte.