TKH-Frauen gegen Saarlouis unter Zugzwang: "Das ist ein Pflichtsieg"

„Das ist ein Pflichtsieg“, stellt Trainerin Juliane Höhne klar. „Saarlouis ist die einzige Mannschaft der Liga, die noch keinen einzigen Sieg geholt hat.“ Gleichwohl weiß sie um die Brisanz der Aufgabe. „Nach sieben Spieltagen ist natürlich noch nichts entschieden, aber die Gäste stehen schon mit dem Rücken zur Wand und werden auf jeden Fall Kampf in die Waagschale werfen“, sagt Höhne. Zwei aufgelöste Verträge von Spielerinnen, eine Zwangspause durch Corona-Quarantäne und die bisherigen Misserfolge sprechen dann doch eher gegen Saarlouis.

Ein Sieg ist überfällig. Nach zwei unnötigen, weil durch eigene Fehler verursachten Niederlagen haben die Basketball-Frauen des TK Hannover nun die nominell einfachste Aufgabe der Bundesliga-Saison vor sich. Am Samstag geht es um 16 Uhr in der Heimhalle an der Birkenstraße gegen Schlusslicht Royals Saarlouis.

Das Team aus dem Süden nimmt die Begegnung im Norden dennoch ernst. Die Royals sind bereits am Freitag nach Hannover gefahren. Deshalb wurde die Partie auch von 18 auf 16 Uhr vorverlegt, um den Gästen die Abreise zu erleichtern.

„Die Liga schreibt vor, wann Spiele abhängig von der Anreisestrecke beginnen dürfen. Am Samstag wäre 18 Uhr die frühste Zeit. Aber weil Saarlouis schon einen Tag früher anreist, haben wir uns untereinander auf einen früheren Beginn geeinigt – und die Liga hat dann auch zugestimmt“, erklärt Höhne. In ohnehin schweren Zeiten seien solche gegenseitigen Zugeständnisse eigentlich stets zu erwarten. „Allerdings klappt das nicht überall. Zum Beispiel wollten die Freiburgerinnen unser Spiel nicht vorverlegen“, klagt Höhne. Mit bitterer Konsequenz: Nach jenem Spiel am 30. Dezember wird eine zusätzliche Übernachtung im Breisgau nötig sein.

Zu viele Fehler

Das ersparen die TKH-Frauen ihrem jetzigen Gegner. Ersparen wollen sie sich aber auch eine weitere Niederlage. „Einen Sieg holen wir nur, wenn wir in allen Kategorien Leistung zeigen“, sagt Höhne. Die Niederlage vor zwei Wochen gegen Herne war der Reboundschwäche geschuldet, die vor Wochenfrist in Marburg nicht zuletzt den vielen Fehlern und Ballverlusten im Angriff. „Außenstehende sehen nur die vielen Gegenpunkte. Die Gründe dafür sind aber immer andere. Es liegt nicht nur an der Defense“, sagt Höhne.

Aus ihren Fehlern lernten die Hannoveranerinnen, ließen aber neue folgen. Das soll nun im vorerst letzten Heimspiel – im Anschluss folgen vier Auswärtsspiele – gegen das Schlusslicht anders aussehen.