Nur Siege bis zur Corona-Pause: Jahns Basketball-Trainer mit perfekten Saison-Premieren

Es war bisher eine kurze Saison für die Basketballerinnen und Basketballer des TV Jahn Wolfsburg, doch von den Ergebnissen her hätte sie nicht besser laufen können. Die Oberliga-Herren von Trainer Jens Wowra gewannen ihre beiden Liga-Spiele und stehen auf dem zweiten Tabellenplatz. Die Landesliga-Damen hatten eine Partie mehr, das Team von Trainer Maik Czubera steht verlustpunktfrei an der Tabellenspitze. Wie für Wowra ist es auch für Czubera die erste Saison als Cheftrainer beim TV Jahn, letzterer begründet die vielversprechenden ersten Auftritte so: „Es liegt an der guten Trainings-Beteiligung, dadurch konnten wir viele Systeme einüben.“ Wowra, der in der vergangenen Saison bereits als Co-Trainer vom abgewanderten Michal Stemler gearbeitet hatte, stellte das Spielsystem um. „Ich habe es vereinfacht, um weniger Fehler zu machen. Das hat bisher gut funktioniert.“

Bei den Jahn-Damen wuchs das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten von Sieg zu Sieg. „Von Spiel zu Spiel ist das Mannschafts-Verhalten besser geworden. Jede hat die andere unterstützt und gepusht.“ Und Czubera, der letztmals vor sechs Jahren die SV Gifhorn trainiert hatte, gibt zu, dass bei ihm die Anspannung von Beginn an groß war. „Ich war nervös, nach sechs Jahren wieder als Chefcoach an der Seitenlinie zu stehen.“