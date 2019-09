Basketballchef mit Medienschelte nach schwacher WM: "Es werden Scheißekübel ausgeschüttet"

"Wir haben unser Ziel erreicht, wir sind 18. geworden, das hat uns überhaupt nicht zurückgeworfen" sagte Weiss der dpa. "Wenn ich in einer Zeitung lese: Die Vorfreude auf die EM 2021 ist getrübt, das ist doch pervers . Wir haben unser erstes Ziel erreicht: das Qualifikationsturnier für die Olympischen Spiele. Wir sind 18. geworden bei der Weltmeisterschaft, das ist für uns ein Erfolg. "

Mit einem enttäuschenden 18. Platz hat die deutsche Basketball-Nationalmannschaft die WM in China abgeschlossen. Ingo Weiss, Präsident des Deutschen Basketball Bunds, will jedoch nichts von einem schwachen Abschneiden wissen und teilt verbal gegen die Berichterstattung der Medien aus.

Weiss: "Trotzdem werden über uns Scheißekübel ausgeschüttet"

Nach Pleiten gegen die Dominikanische Republik und Frankreich war das Aus bereits in der Vorrunde besiegelt. Durch einen Sieg im letzten WM-Spiel gegen Kanada machte das deutsche Team immerhin noch die Teilnahme an einem Qualifikationsturnier für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio perfekt.

Das eigentliche WM-Ziel des DBB war jedoch die Zwischenrunde. Trotzdem sieht sich Weiss in die Opferrolle gedrängt. "Am Ende des Tages gehen wir nach Hause, und wir haben zwei Spiele verloren, mit vier Punkten gegen Frankreich und mit zwei Punkten gegen die Dominikanische Republik. Und trotzdem werden über uns Scheißekübel ausgeschüttet."