Deutscher Auftakt bei Basketball-WM: Ein Fall für Fünf gegen NBA-Defensivstar Gobert

Vom Duell mit einem NBA-Hünen der Extraklasse wollen sich die deutschen Basketballer keinen Schreck einjagen lassen. Beim WM-Start gegen Frankreich in China mit Glücksbringer Dirk Nowitzki auf den Ehrenplätzen steht das Team von Coach Henrik Rödl gleich dem besten Verteidiger der stärksten Liga der Welt gegenüber.

„Da haben wir uns etwas überlegt“, kündigte Johannes Thiemann für das Aufeinandertreffen mit dem 2,16 Meter großen Center Rudy Gobert am Sonntag (14.30 Uhr, Magentasport) in Shenzhen an. „Wir haben gute Spieler auf den großen Positionen, die dagegen halten können. Bei uns kann jeder von außen werfen, das ist etwas, womit wir Gobert weh tun können.“