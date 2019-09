Olympia-Traum bewahrt: Deutschland gewinnt bei Basketball-WM gegen Senegal

Die deutschen Basketballer haben bei der WM in China ihre Chancen auf die Teilnahme an einem Olympia-Qualifikationsturnier vergrößert. Das Team um NBA-Profi Dennis Schröder bezwang am Samstag in Shanghai zum Auftakt der Platzierungsrunde um die Ränge 17 bis 32 den Außenseiter Senegal mit 89:78 (36:37). Mit 24 Punkten war Schröder bester Werfer in der Auswahl des Deutschen Basketball Bunds, die erneut lange Zeit verunsichert auftrat.