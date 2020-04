Basketballer des Syntainics MBC nach Abbruch gerettet: Vierte Poropat-Mission?

Weißenfels. Der Syntainics MBC ist nach Abbruch gerettet, steht nun ohne Spieler und Trainer für die neue Saison da. Nach der knapp fünfstündigen Videoschalte am Montag, in der sich die 17 Clubs mit der Basketball-Bundesliga einstimmig gegen ein sofortiges Ende der derzeit unterbrochenen Saison aussprachen, haben die Weißenfelser eine gewisse Planungssicherheit. Denn während ein Rumpf-Aufgebot von zehn Teams trotz der Coronavirus-Krise ihren Meister in Turnierform ermitteln will, ist der Rest spielfrei - und der MBC als Tabellen-16. fein raus. Einen sportlichen Absteiger soll es nicht geben, so die BBL-Spitze.

Trainerfrage hat Priorität

„Wir müssen nun nicht mehr um den Klassenerhalt bangen und uns in dieser Hinsicht noch auf sportlicher Ebene Gedanken machen. Wir wissen jetzt genau, woran wir sind“, sagte MBC-Geschäftsführer Martin Geissler. Das vorzeitige Ende verschaffe dem MBC laut Geissler „eine gewisse Planungssicherheit, um optimistisch die Vorbereitung auf die kommende Saison anzugehen“.

Es steht viel Arbeit für den Geschäftsführer an. Für die neue Saison hat vom 13-köpfigen Kader nur Sergio Kerusch einen gültigen Vertrag bis 2022. Andrew Warren und Benedikt Turudic nur eine Option für die kommende Spielzeit, die jedoch sowohl von den Akteuren als auch vom Management nicht gezogen werden muss. Priorität hat jedoch die Zukunft vom zurückgekehrten Trainer Silvano Poropat, dessen Kontrakt ausläuft. Wird er nach seinen MBC-Engagements 2011 bis 2015, 2019 und nun in dieser Saison seine vierte Mission bei den Weißenfelsern starten? „Die Gespräche mit unserem Trainer und den Spielern werden wir in Kürze führen. Auch mit unseren Sponsoren werden wir uns an einen Tisch setzen“, erklärte Geissler.

Der 35-jährige Geschäftsführer hat schon viele Höhen und Tiefen mit seinem Verein durchlebt – vom Gewinn des FIBA-Europe-Cups 2004 sowie der Insolvenz und dem damit verbundenen Zwangsabstieg in die Regionalliga bis hin zum Wiederaufstieg in die deutsche Eliteklasse 2009. Doch noch nie standen die Mitteldeutschen durch die von der Corona-Pandemie bedingten Beschränkungen vor so großen Herausforderungen wie vor ihrer 15. Saison in der ersten Bundesliga.

Noch einmal kurz zusammengefasst: Was bedeutet die Entscheidung der easyCredit Basketball Bundesliga 🏀 Unser... Gepostet von SYNTAINICS MBC am Montag, 27. April 2020

Keine Aussagen zum Budget möglich

Nachdem der Klassenerhalt abgehakt ist, drängen sich viele Fragen auf: Wann kann die nächste Saison beginnen? Finden die Spiele vor leeren Rängen statt? Denn ein nicht unerheblicher Teil des Etats generiert sich aus den Zuschauereinnahmen. Mit der kürzlich abgeschlossenen Crowdfunding-Aktion, die über 96.000 Euro in die Clubkasse spülte, konnte der MBC immerhin einen Teil der entgangenen Erlöse durch die ausgefallenen Heimspiele abfedern.