Basketballer trifft Zwangspause mit voller Wucht: "Wir fahren derzeit alle auf Sicht"

Die seit Anfang November geltenden Maßnahmen und Regeln, durch die eine weitere Ausbreitung der Corona-Pandemie verhindert werden soll, trifft auch die Basketballer mit voller Wucht. Keine Spiele, kein Teamtraining, keine Würfe in der Halle: Die Spiele der TSV Neustadt temps Shooters wie auch der MTB Baskets Hannover/Langenhagen sind wie für alle Mannschaften aus der 1. Regionalliga für den November komplett abgesagt worden. „Ich gehe davon aus, dass wir auch im Dezember nicht spielen werden“, sagt Lars Buss, Coach der Shooters.

„Denn selbst wenn wir ab dem 1. Dezember wieder zum Training in die Halle dürften, wäre es fatal, nur wenige Tages später schon wieder Punktspiele zu bestreiten. Eine Verletzungsserie wäre die sichere Folge“, sagt Buss. Derzeit sind nur Laufeinheiten oder Übungen zu Hause möglich. Zwar dürften Spieler wie Robert Hill, Fabio Galiano, Marc Klesper, Nico Teichert und Michail Margaritis – da sie gemeinsam in einer Wohngemeinschaft in Neustadt wohnen und damit einen Haushalt bilden – sogar zusammen zu Hause oder im Wald üben, aber echtes Teamtraining wird damit kaum ersetzt. „Wir hatten vor der Saison vier Wochen zur Vorbereitung. Das war schon wenig. Jetzt wäre es wieder ein kompletter Neustart. Alles, was wir formmäßig aufgebaut hatten, ist wieder weg“, sagt Buss.