Neuer Linksverteidiger: Der 1. FC Union Berlin holt vereinslosen Bastian Oczipka

Der 1. FC Union Berlin verpflichtet Bastian Oczipka. Der erfahrene Linksverteidiger, dessen Vertrag beim FC Schalke 04 am Ende der letzten Saison ausgelaufen war, trägt ab sofort das Trikot der Eisernen. Das teilte Union am Montagabend mit. Oliver Ruhnert, Geschäftsführer Profifußball bei Union, kommentierte den Transfer so: “Bastian ist ein ausgesprochen flexibler und erfahrener Spieler, der uns aufgrund dieser Qualitäten mehr Variationsmöglichkeiten bringen wird. Wir freuen uns, dass er diese Herausforderung annimmt.”

„Der Weg, den der 1. FC Union Berlin in den letzten Jahren eingeschlagen hat, ist wirklich beeindruckend, deshalb freue ich mich, nun Teil dieses Vereins zu sein. Nach der auch für mich persönlich enttäuschenden letzten Saison habe ich mich in allen Gesprächen mit den Verantwortlichen bei Union extrem wohlgefühlt und kann es kaum erwarten, mich hier in den Dienst der Mannschaft zu stellen“, so Bastian Oczipka nach seiner Unterschrift.