Bastian Roscheck und Christian Prokop: Leipziger Handball-Duo für die Recken Hannover

Leipzig. Die Gerüchteküche brodelte, nachdem der ehemalige Bundestrainer Christian Prokop bei der TSV Hannover-Burgdorf als neuer Cheftrainer vorgestellt wurde. Als Coach des SC DHfK Leipzig hatte er lange erfolgreich mit Abwehrspezialist Bastian Roscheck zusammengearbeitet – nun soll nach SPORTBUZZER-Informationen bei den Recken Hannover fortgesetzt werden, was 2013 in Leipzig begann. Eine passende Wahl für die Niedersachsen, denn der 30-Jährige bringt nicht nur reichlich Bundesligaerfahrung in das junge Team, sondern passt auch gut in die bewegliche und schnelle Deckung, für die Ex-Bundestrainer Prokop bekannt ist.

