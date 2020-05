Bastian Schweinsteiger bei erstem ARD-Auftritt: Mario Götze vor "besten Jahren im Fußball"

Bei seiner Rückkehr nach drei Jahren beim FC Bayern hatten sich BVB-Fans und Verantwortliche im Sommer 2016 noch etwas ganz anderes erhofft. Götze sollte den BVB ähnlich prägen, wie ihm das in seiner ersten Zeit bei den Dortmunder Profis zwischen 2010 und 2013 nach seinem Durchbruch gelungen war. Doch eine Krankheit warf ihn zurück. Als er wieder fit war, wurde der BVB von Favre trainiert - der Schweizer setzte so gut wie nie auf Götze, der nun, nach insgesamt sieben Jahren und 218 Spielen (45 Toren) bei der Borussia eine neue Herausforderung suchen wird.

ARD-Sportchef: Schweinsteiger "bei den Fans der vertrauenswürdigste und beliebteste Fußballer"

Schweinsteiger hat mittlerweile die Seiten gewechselt: Der Weltmeister hatte seine aktive Laufbahn Ende 2019 offiziell beendet - nach drei Jahren in Diensten von Chicago Fire in der Major League Soccer. Eigentlich sollte er sein Debüt als TV-Experte in der ARD-Sportschau im März bei einem Testspiel der deutschen Nationalmannschaft geben und schließlich gemeinsam mit Thomas Broich und der DFB-Torhüterin Almuth Schult, die im April Mutter von Zwillingen wurde und aktuell pausiert, als Experten-Gespann bei der EM 2020 fungieren. Die Corona-Pandemie verzögert den Start des 35-Jährigen in die zweite Karriere.