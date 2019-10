Erster Einsatz und Hintergründe: ARD-Sportchef Balkausky erklärt den Plan mit Experte Bastian Schweinsteiger

Das Warten hatte schnell ein Ende: Nur drei Tage nach seinem Karriereende war die berufliche Zukunft von Bastian Schweinsteiger in trockenen Tüchern. Der Weltmeister von 2014, der bis zuletzt bei Chicago Fire in der nordamerikanischen Major League Soccer (MLS) spielte, wird ab 2020 als TV-Experte für die ARD tätig sein. So dauerten die Diskussionen, was der ehemalige Profi des FC Bayern nach seiner aktiven Profi-Laufbahn wohl machen werde, nicht lange an. Doch wie schaffte es der öffentlich-rechtliche Sender überhaupt, die Zusammenarbeit mit Schweinsteiger so schnell einzutüten?

ARD-Sportchef über Schweinsteiger-Deal: "Geht nicht in drei Tagen"

Im Gespräch mit dem SPORTBUZZER gibt ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky einen Einblick in die Verhandlungen mit dem 35 Jahre alten Ex-Nationalspieler. „So etwas geht natürlich nicht in drei Tagen. Wir waren in der Tat schon länger mit ihm in Gesprächen und haben ausgelotet, ob er sich das in Zukunft vorstellen kann", sagt Balkausky. Schon im Juni hatte es Spekulationen über einen Job in der ARD gegeben. "Erst einmal musste Bastian für sich entscheiden, was er überhaupt machen will. Das hat am Ende nun dazu geführt, dass wir ihn recht schnell als neuen Experten in der ARD begrüßen können.“ Der Vertrag läuft bis 2022 und schließt die paneuropäische EM 2020 sowie die WM 2022 im Katar ein.