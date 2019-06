Bericht: ARD plant spektakulären Coup - Schweinsteiger soll TV-Experte werden

Daniel Pranjic, Massimo Oddo, Jens Jeremies: Was wurde aus den ehemaligen Spielern vom FC Bayern? Der SPORTBUZZER zeigt 50 Ex-Profis der Münchner – und was sie jetzt machen. ©

Die ARD soll ihren Wunsch, Schweinsteiger zum neuen Experten zu machen, bereits bei ihm hinterlegt haben. Pikant: Am 17. Juni ist der Sportschau Club mit Moderator Alex Bommes in Chicago zu Gast, stattet dem Weltmeister in dessen US-Wahlheimat einen Besuch ab. Möglich, dass die Gespräche mit dem möglichen Hitzlsperger-Ersatz dann intensiviert werden. Zuletzt testete der Sender unter anderem U21-Bundestrainer Stefan Kuntz und den früheren Nationalspieler und Schweinsteiger-Teamkollegen Arne Friedrich in der Rolle.