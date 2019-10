TV-Hammer: Bastian Schweinsteiger wird ARD-Experte - EM und WM als Höhepunkte

Nur drei Tage nach dem Ende seiner aktiven Karriere hat Bastian Schweinsteiger einen neuen Job angenommen. Wie die ARD am Freitag bekanntgab, begleitet der Ex-Nationalspieler in den kommenden drei Jahren die Fußball-Übertragungen des Senders als Experte. Dabei wird der Weltmeister von 2014 auch seinen ehemaligen DFB-Kollegen genau auf die Füße schauen - so ist Schweinsteiger bei der Europameisterschaft im kommenden Jahr und der WM 2022 fest im ARD-Team eingeplant .

Svhweinsteiger hatte seine Karriere am vergangenen Dienstag für beendet erklärt. Der 121-malige Nationalspieler war in den vergangenen zweieinhalb Jahren für Chicago Fire in der nordamerikanischen MLS aufgelaufen. Zuvor hatte er ein insgesamt eher freudloses Intermezzo bei Manchester United erlebt. Den größten und erfolgreichsten Teil seiner Laufbahn verbrachte der Mittelfeldspieler beim FC Bayern. Mit den Münchnern wurde er zwischen 2003 und 2015 achtmal Deutscher Meister und siebenmal DFB-Pokalsieger. 2013 gelang zudem der Triumph in der Champions League. Im gleichen Jahr wurde Schweinsteiger auch zu "Deutschlands Fußballer des Jahres" gekürt.