Bastian Schweinsteiger erkämpft mit Chicago einen Punkt gegen Wayne Rooneys Washington

Fußball-Weltmeister Bastian Schweinsteiger hat mit Chicago Fire in der nordamerikanischen MLS das zweite Unentschieden in Serie verbucht. Das Team aus Illinois musste sich am Mittwoch (Ortszeit) im Spiel gegen Tabellenführer DC United trotz einer Zwei-Tore-Führung am Ende mit einem 3:3 (2:1) zufrieden geben.

Dabei führten die Gäste - mit dem gerade erneut Vater gewordenen Schweinsteiger als Innenverteidiger in der Startelf - nach Treffern von C.J. Sapong (12. Minute) und Djordje Mihailovic (14.) bereits früh mit 2:0. Ulises Segura (44.) verkürzte jedoch nach Zuspiel des ehemaligen Manchester-United-Torjägers Wayne Rooney noch vor der Halbzeitpause auf 1:2.