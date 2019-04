Bastian Schweinsteiger verpasst mit Chicago Fire den zweiten Saisonsieg

Ex-Weltmeister Bastian Schweinsteiger hat mit Chicago Fire den zweiten Saisonsieg in der nordamerikanischen Fußball-Profiliga MLS verpasst. Der 34-Jährige stand am Samstag beim 2:2 (1:1) beim FC Toronto als Innenverteidiger in der Startelf und sah in der 81. Minute die Gelbe Karte wegen Zeitspiels.

Zunächst ging Toronto vor 26.256 Zuschauern durch Jozy Altidore in Führung (31.), ehe Chicago die Partie dank der Treffer von C. J. Sapong (45.) und Nemanja Nikolic (62.) drehte. 14 Minuten vor dem Abpfiff gelang Jonathan Osorio der Ausgleich für das Team aus Ontario.