Bastian Schweinsteiger: Debakel gegen Spanien "war entsetzlich" - Müller und Boateng könnten helfen

So ein Debakel für die deutsche Nationalmannschaft hat es seit über 90 Jahren nicht gegeben: Im Mai 1931 verlor die DFB-Elf mit 0:6 gegen Österreich. Dieses Ergebnis hat sich nun wiederholt. Am letzten Spieltag der Nations League verlor das Nationalteam in Spanien mit 0:6 - und Bastian Schweinsteiger, Weltmeister von 2014 und jetzt ARD-Experte, zeigte sich geschockt: "Es war entsetzlich, ein Nackenschlag, du kannst gegen eine spanische Mannschaft verlieren, aber nicht so", kritisierte der ehemalige DFB-Star. Anzeige

Der frühere Mittelfeldspieler fügte hinzu: "Gut, dass es jetzt passiert ist. Vielleicht bringt es den einen oder anderen dazu, ein bisschen nachzudenken über die eine oder andere Alternative. Man muss nicht von heute auf morgen alles umwerfen, aber gewisse Fragen muss man sich stellen", so der Ex-DFB-Kapitän Schweinsteiger, der angesichts des blutleeren Auftritt seiner Nachfolger in Sevilla sichtbar enttäuscht und verärgert wirkte: "Man muss etwas verändern. So darf man nicht als deutsche Nationalmannschaft auftreten. Ich will, dass gewisse Werte vertreten werden", sagte Schweinsteiger. "Ich nehme die Spieler in die Pflicht. Da muss mehr kommen, wir müssen böser werden. Die Spieler müssen das Heft in die Hand nehmen."

Und wer könnte diese Werte vertreten? Nach dem Debakel der Nationalmannschaft machte sich Schweinsteiger für eine Rückkehr von Spielern wie Thomas Müller oder Jerome Boateng stark gemacht. "Ich weiß, dass solche Spieler wie Jerome Boateng oder Thomas Müller das Triple gewonnen haben mit dem FC Bayern München. Sie sind die beste Mannschaft Europas. Die spielen in der ersten Elf, die haben Qualität. Das sind deutsche Spieler. Warum nicht für die Nationalmannschaft?“, sagte der Ex-Bayern- und Manchester-United-Star.

Rückkehr von geschasstem Trio für Löw kein Thema Eine Rückkehr der 2019 aussortierten Mats Hummels, Boateng und Müller war für Bundestrainer Joachim Löw nach dem Spiel allerdings kein Thema. "Wir haben gesagt, dass wir den Spielern das Vertrauen schenken wollen. Wir waren auf einem guten Weg. Aber wir sind noch nicht soweit, wie wir geglaubt, gehofft haben. Wir vertrauen diesen Spielern und müssen wieder zurückschlagen.". Ähnlich äußerte sich DFB-Manager Oliver Bierhoff: "Es ist eine Entscheidung des Trainers, wen er nominiert. Aber ich teile sie und bin den Weg mitgegangen."