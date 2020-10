Bastian Schweinsteiger: So denkt der Ex-Nationalspieler über eine Rückkehr zum FC Bayern

Er bestritt zwischen 2002 und 2015 stolze 500 Pflichtspiele für den FC Bayern München. Mit dem Klub von der Säbener Straße feierte der Weltmeister von 2014 auf Vereinsebene seine größten Erfolge: Bastian Schweinsteiger wurde im FCB-Trikot achtmal Deutscher Meister und siebenmal DFB-Pokalsieger. Zudem gewann er mit den Münchenern 2013 die Champions League, den UEFA-Supercup und die FIFA-Klub-WM.

Dass ein verdienter Bayern-Spieler wie Schweinsteiger auch nach dem Ende seiner aktiven Laufbahn mit einer anderen Position in dem Klub in Verbindung gebracht wird, liegt auf der Hand. Im kicker-Interview hat sich der ARD-Experte nun zu einem möglichen Bayern-Comeback geäußert: "Aktuell sehe ich eine Rückkehr zum FC Bayern nicht. Der Verein ist super aufgestellt", erklärt der 36-Jährige, der in der Vergangenheit besonders von Karl-Heinz Rummenigge immer wieder umgarnt worden war.

Schwinsteiger über Kahn: "Für den FC Bayern gibt es keine bessere Person für diese Position."

Mit der Rückkehr von Oliver Kahn wurden in der Führungsetage die Weichen für die Zukunft gestellt. Der frühere Weltklassetorwart wird 2022 als neuer Vorstandsvorsitzender in die Fußstapfen von Rummenigge treten. Aktuell wird Vorstandsmitglied Kahn eingearbeitet. Aus Sicht von Schweinsteiger sei die Besetzung mit Kahn ideal. "Für den FC Bayern gibt es keine bessere Person für diese Position", so "Schweini".

Auch auf sportlicher Ebene habe sich der Rekordmeister laut Schweinsteiger "super entwickelt, seit Hansi Flick übernommen hat". Die Entwicklung der Mannschaft sei so nicht zu erwarten gewesen. "Aber da wurde deutlich, was Teamgeist ausmachen kann", analysiert der Ex-Münchener. Schweinsteiger selbst möchte sich zunächst auf seine Arbeit als TV-Experte konzentrieren. "Bei der ARD bin ich vorerst bis einschließlich der WM 2022 engagiert, das ist erst mal Herausforderung genug."

Trainertätigkeit für Schweinsteiger vorerst kein Thema

Eine Trainertätigkeit kommt für den 36-Jährigen auch unabhängig von seiner TV-Arbeit aktuell nicht infrage, wie er erläutert: "Nach so vielen Tagen auf dem Fußballplatz wieder 300 Tage im Jahr auf dem Fußballplatz zu stehen, das könnte ich derzeit noch nicht. Vielleicht später."