Schweinsteiger über möglichen Bayern-Abschied von Thomas Müller: "Luftveränderung kann guttun"

"Eine Luftveränderung kann zum Ende der Karriere gut tun", erklärte Schweinsteiger, der demnächst als TV-Experte in der ARD einsteigt, in einem Interview mit der Bild am Sonntag. Zumindest sei das bei ihm so gewesen. Daran, dass Müller sich auch bei einem anderen Verein durchsetzen könnte, hat Schweinsteiger keine Zweifel. "Thomas hat immer noch sehr, sehr große Qualitäten", sagte der 35-Jährige, der zuletzt für Chicago Fire aktiv war, wo er vor wenigen Wochen seine Karriere beendete.